أنباء عن وفاة حفيد عمر الشريف في حادث سير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 05:46 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارا تفيد بوفاة ” عمر الشريف جونيور ” حفيد الفنان الراحل ” عمر الشريف ” والفنانة الراحلة ” فاتن حمامة ” في حادث سير . ليخرج عمر الشريف جونيور لتكذيب تلك الأخبار ونفيها في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري . حيث نشر حفيد عمر الشريف صورة لأحد الأخبار المتداولة عن وفاته وكتب في تعليقه عليها : ” كل الأخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة ” .

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