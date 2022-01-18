صورة نادرة لبنات ” زبيدة ثروت ” الأربعة تجتاح السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 05:46 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع بنات الفنانة المصرية الراحلة ” زبيدة ثروت ” الأربعة من حفل زفاف إبنتها الصغرى ” قسمت ” .

ويظهر في الصورة بنات زبيدة ثروت بالترتيب من الشقيقة الكبرى ” ريم ” تليها ” رشا ” و ” مها ” التي كانت تعيش في أمريكا مع زوجها ورحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض برفقة العروس ” قسمت ” .

وتفاعل المتابعون تفاعلا كبيرا على الصورة الذين أكدوا على جمال البنات الأربع الذي توارثوه عن والدتهن .. فيما أشار البعض إلى وجه الشبه الكبير بين الإبنة الصغرى ” قسمت ” وبين والدتها الفنانة زبيدة ثروت .

يُذكر أن زبيدة ثروت كانت قد اعتزلت الفن خلال فترة السبعينيات حيث قدّمت آخر أعمالها وهي مسرحية (عائلة سعيدة جداً) .. ووافتها المنية عام 2016 عن عمر ناهز الـ 76 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الرئة .