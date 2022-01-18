شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "مهمة مش مهمة" بطولة بيومى فؤاد فى دور العرض 3 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة للفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة" بطولة كل من الفنان بيومى فؤاد وأحمد فتحى عرضه بدور العرض يوم 3 فبراير المقبل.

وانتهى مؤخرًا صناع الفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة" من تصوير أحداث العمل داخل إحدى فيلات منطقة الحزام الأخضر، والذى يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا بمصر والسعودية، حيث تدور أحداث الفيلم بين مصر والسعودية.

شارك فى تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، منتج فنى مصطفى يورى، وإخراج أيمن العلى.

وفى سياق آخر تعاقد النجم بيومى فؤاد على بطولة فيلم بعنوان "جينوفا" ويشاركه البطولة مايان السيد، محمد الشرنوبى وآخرون، ومن إخراج شادى أبو شادى، تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويعرض لبيومى فؤاد حالياً مسلسل "المماليك"، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف ومحمد لطفى ورامى وحيد وفيدرا، كما يشارك فى بطولة الجزء السادس من مسلسل "الكبير قوى" أمام النجم أحمد مكى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

كما يصور الفنان بيومى فؤاد مسلسله "عودة الأب الضال" وتدور أحداثه حول رجل أعمال ثرى (بيومى فؤاد) الذى يمتلك فندقًا كبيرًا، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفى نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج من بيومى للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.