شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: خضعت لحجر أسبوعين في نيوزيلندا أثناء تصوير The Royal Treatment والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم المصري العالمي مينا مسعود، إن نيوزيلندا لديها نظام صحى صارم بسبب كورونا، وأنه أثناء تصوير فيلمه The Royal Treatment مع Netflix، خضع لحجر صحي فى نيوزيلندا لمدة أسبوعين وذلك في فندق تديره الحكومة النيوزيلندية، ولم يكن يستطيع الخروج من غرفته إلا مرة واحدة في اليوم لممارسة الرياضة فقط.

وأشار مينا مسعود إلى أن هذا هو الجزء الأصعب في تصوير فيلمه The Royal Treatment في نيوزيلندا، موضحا أن البلد جميلة وواحدة من أكثر الأماكن هدوءًا.

وأكمل مينا مسعود حديثه، بأن العمل علي فيلم "في عز الضهر"، وفيلم The Royal Treatment، كان تحدي كبير لأنه من الصعب التمثيل في جزأين مختلفين من العالم بلغتين مختلفتين وكل جزء يبعد عن الآخر مسافة طويلة سواء نيوزيلندا أو هوليوود عموما أو مصر، مشيرا إلى أنه بمرور الوقت لديه قدرة أكبر في تحقيق هذا التوازن رغم الصعاب .

فيلم The Royal Treatment، يعرض علي منصة Netflix يوم الخميس 20 يناير الجارى، يصنف دراما رومانسى، إخراج ريك جاكوبسون وبطولة مينا مسعود ولورا مارانو.

وتدور قصة الفيلم الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، إلى أن يلتقي بـ إيزابيلا فيتغير مفهومه نجو زواج الواجب ويقرر إتخاذ طريق أخر نحو السعادة.