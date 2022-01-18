شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى موعده الرسمى 1 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، خلال دورته المقبلة التى تحمل رقم 29، إلى موعده الرسمى والمتعارف عليه دوليا 1 سبتمبر ليستمر حتي 11 من نفس الشهر عام 2022.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات فى المشهد المسرحى الدولى للجماهير المصرية والعربية، فى حين يخدم أيضا كبانوراما للإنتاج المسرحى المحلى والإقليمى لصالح المتخصصين والمهرجانات والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

وقد زادت جوائزه بدءا من الدورة الماضية برئاسة الدكتور جمال ياقوت ووصلت قيمة الجوائز لمليون جنيه مصرى مقسمة كالآتى: الجائزة الكبرى: وقدرها 500 ألف جنيه مصرى وتمنح لأحسن عرض، بالإضافة لخمس جوائز فى عناصر العرض المختلفة قيمة كل منها 100 ألف جنيه مصرى وتمنح فى العناصر التى تقررها لجنة التحكيم.