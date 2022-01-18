دنيا سمير غانم تدعو لوالديها وتشكر الجمهور لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعت النجمة دنيا سمير غانم، بالرحمة لوالديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمع أبرز أعمال والدتها الراحلة دلال عبد العزيز والتي حلّت ذكرى ميلادها أمس الاثنين، حيث أنها من مواليد 17 يناير 1960.

وعلّقت دنيا: "شكرا للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة، وربنا يرحمهم يا رب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا".

يذكر أن رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.