حمو بيكا: معنديش مشكلة أغير اسمي عشان آكل عيش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

قال حمو بيكا مغني المهرجانات المصري على إنه مستعد لتغيير اسمه للانضمام لنقابة الموسيقيين المصرية، مؤكدا أنه على استعداد لتغيير حياته كلها من أجل هذا الهدف.

وفي تصريح لقناة “أم بي سي مصر” قال بيكا: “أنا أغير حياتي كلها وعايز أشتغل وآكل عيش.. أنا اسمي الحقيقي محمد محمود”.

وأضاف: “اسمي محمد والدلع حمو.. ومعنديش مشكلة أغير اسمي للعودة للنقابة. أنا معنديش مشكلة في الاسم.. المشكلة اللي عندي إني عايز آكل عيش. اللي النقابة عايزين يعملوه، يعملوه”.

وكان محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة الموسيقيين في مصر أكد أن ضم مطربي المهرجانات إلى النقابة يشترط أن تكون أسماؤهم مناسبة… ينفع يبقى في مغني اسمه حمو تيخا؟”.

وتابع: “من الشروط أيضا أن ينهوا أوراق الخدمة العسكرية، وينجحوا في الاختبار”.