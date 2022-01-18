مكياج رحمة رياض بأنامل خبير التجميل وسام جبيل.. إطلالة تسرق الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة العراقية رحمة رياض في أحدث صورها على موقع “إنستغرام” بإطلالة لافتة حملت توقيع خبير التجميل السوري وسام جبيل.

وسرقت رحمة رياض أنظار المتابعين بظهورها بمكياج دراماتيكي شتوي بألوان ترابية هادئة مستوحاة من أجواء الشتاء بأنامل خبير التجميل وسام جبيل والذي بدا تعاونها معه لأوّل مرّة أكثر من رائع.

واستخدم وسام جبيل رسمة العين المجنحة بالايلانير الأصفر، وأضاء مدمع العين بالذهبي، ونحت تقاسيم الوجه بالكونتور المتقن مع لمسات الهايلايتر.

ومن المعروف عن خبير التجميل وسام جبيل أنه يضع لمساته من المكياج على ملامح النجمات بما يتلائم مع المناسبة التي تود الظهور بها وبما يتوافق مع شخصيتها، وهو ما تسعى دائمًا الفنانة رحمة رياض إلى اعتماده في إطلالاتها المختلفة في المناسبات الفنية وأعمالها الفنية المصوّرة.