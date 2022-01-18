شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان برلين السينمائى 10 فبراير لمدة 7 أيام فقط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 72، عن تقليل عدد أيام المهرجان رسميا بسبب فيروس كورونا، حيث ينطلق المهرجان يوم 10 فبراير المقبل، ولمدة 7 أيام فقط، حيث يختتم المهرجان فعالياته بتوزيع جوائز المهرجان يوم 16 فبراير، علي أن تستمر عروض الأفلام للجمهور حتي يوم 20 فبراير المقبل، وذلك بسبب تزايد حالات فيروس كورونا، إضافة إلى تخفيض سعة الفنادق لـ 50 بالمائة فقط.

فيما كشف مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ72، عن عرض فيلم Peter von Kant للمخرج فرانسوا أوزون، في افتتاح الدورة يوم 10 فبراير المقبل، الفيلم من بطولة دينيس مينوشيه وإيزابيل أدجاني وهانا شيجولا، وهو الفيلم المقتبس عن مسرحية عبادة "الدموع المرة" .

يعود بالفيلم المخرج والكاتب والمنتج فرانسوا أوزون إلى مسابقة الرسمية للمرة السادسة بعد 20 عامًا من فوزه بجائزة من مهرجان برلين عن فيلمه Gouttes d'eau sur pierres brûlantes.

في سياق متصل يكرم مهرجان برلين السينمائي الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبرت بمنحها جائزة الدب الذهبي الفخرية، على أن يعرض المهرجان للمرة الأولى أحدث أفلام هوبرت About Joan، كاحتفال خاص بتلك المناسبة.

وقد تمتعت هوبرت بحياة مهنية طويلة ومتألقة في عالم السينما، بعدما قدمت أعمال على الشاشة الكبيرة والصغيرة بـ جانب المسرح، ومن خلال لغات متعددة بما في ذلك الفرنسية والألمانية والإنجليزية.

ومن بين المخرجين الذين تعاونت معهم جان لوك جودار، ومايكل هانيكي، وبرتراند تافيرنييه، وكلود شابرول، وأوليفييه أساياس، وكاثرين بريلات، وبول فيرهوفن، وغيرهم الكثير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

شاركت أفلام هوبرت بمهرجان كان، لـ20 مرة، والذى يعد رقما قياسيا، وشاركت أعمالها في مهرجان برلين السينمائى لسبع مرات.