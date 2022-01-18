شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تلغى حفلاتها فى أمريكا وكندا بسبب أزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت النجمة العالمية سيلين ديون، العروض الغنائية المتبقية من جولتها المتأخرة فى أمريكا الشمالية بسبب معاناتها من مشاكل صحية ناجمة عن تقلصات عضلية "شديدة ومستمرة"، وجاء هذا القرار بعدما أكملت النجمة الكندية، 52 حفلا من جولتها العالمية فى Courage قبل انتشار جائحة COVID-19، فى مارس 2020، وأعادت جدولة بعضها فى مارس وأبريل 2022.

ويقول تقرير نشره موقع "Sky News" البريطاني، "ومع ذلك، فقد تم إلغاء حفلتها فى الولايات المتحدة، وكندا، الآن، لأن تعافى النجمة، البالغة من العمر 53 عامًا، من الأزمة الصحية التي مرت بها يستغرق وقتًا أطول مما كانت تأمل، حيث إن التشنجات تمنعها من الغناء.



بيان سيلين ديون حول إلغاء حفلاتها

وفى بيان رسمي نشرته سيلين ديون، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، قالت النجمة الكندية، "كنت أتمنى حقًا أن أكون على ما يرام الآن، لكنى أفترض أننى يجب أن أتحلى أكثر بالصبر وأتبع نصيحة أطبائى.. هناك الكثير من التنظيم والاستعدادات التى تدخل فى عروضنا، لذا علينا اتخاذ قرارات اليوم والتى ستؤثر على الخطط بعد شهرين".

وأضافت "سأكون سعيدة جدًا للعودة إلى صحتنا الكاملة، وكذلك تجاوزنا جميعًا هذا الوباء، ولا أطيق الانتظار للعودة إلى المسرح مرة أخرى، فى غضون ذلك، لقد تأثرت جدًا بكل كلمات التشجيع التى أرسلها لى الجميع على وسائل التواصل الاجتماعى، أشعر بحبكم ودعمكم وهذا يعنى العالم بالنسبة لى.. سيلين".

وأشار تقرير "Sky News"، إلى أن ممثلى النجمة، قالوا إن فريقها الطبى سيواصل تقييم حالتها وعلاجها، وفى أكتوبر من العام الماضى، أعلنت ديون أنها تؤجل إقامتها فى لاس فيغاس بسبب المرض، قائلة إنها "حزينة".

لكن النبأ السار لجمهورها فى المملكة المتحدة، هو أنه لا يزال من المقرر المضى قدمًا فى المرحلة الأوروبية من الجولة، بدءًا من 25 مايو المقبل، فى برمنجهام.