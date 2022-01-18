شكرا لقرائتكم خبر عن 80 فيلمًا و100 مسلسل و30 مسرحية قدمها سعيد عبد الغنى .. فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الصحفى سعيد عبد الغني خريج كلية الحقوق ، الذي لم يكن بحسبانه مطلقا أن يعمل في الفن ، فقد كان حلم الصحافة يراوده وحققه بعمله في جريدة الأهرام بالقسم الفني ، الذي كان السبب في دخوله مجال التمثيل وعالم الفن .

وكانت البداية على خشبة المسرح وكانت أوائل مسرحياته مسرحية (القرار) ومسرحية (جبل مغناطيسي) على مسرح الطليعة عام 1973، ومثل في تلك الفترة أيضًا في عدة أعمال تليفزيونية ، وكانت مشاركته السينمائية الأولى بعد انتظار في عام 1974 في فيلم (الفاتنة والصعلوك) في سن الخامسة والثلاثين ، وبعدها تتابعت أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية فقدم 80 فيلما و100 مسلسل و30 مسرحية.

ومن أهم أعماله فيلم (المذنبون) عام 1975، وفيلم (إحنا بتوع الأوتوبيس) الذي نال عنه جائزة تقديرية من (جمعية الفيلم)، و(حبيبي دائماً) عام 1980،(حدوتة مصرية) من إخراج (يوسف شاهين) ، (زوج تحت الطلب)، و(امرأة واحدة لا تكفي) وغيرها. ، كما حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن فيلم "أيام الغضب" كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون 1996 ، ورحل هذا الفنان والصحفي المتألق في 18 يناير عام 2019 عن عمراقترب من الـ (80 سنة).