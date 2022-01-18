إبنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفض والدتها الزواج من رشدي أباظة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 02:57 مساءً - كشفت الفنانة ” غادة نافع ” في تصريحات صحفية لها عن سر رفض والدتها الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” الزواج من الفنان الراح ودنجوان السينما المصرية ” رشدي أباظة ” .

فقالت غادة نافع أن الفنان رشدي أباظة كان قد عرض على والدتها الزواج في مرحلة مبكرة من عمرها ورفضت عائلتها هذا الأمر .

وأشارت إلى أن أشقاء ماجدة الصباحي الرجال كانوا أصدقاء لرشدي أباظة ووجدوا أنه غير مناسبا لها .

وأضافت غادة نافع أنها تلقت عدة عروض عربية بمبالغ مالية ضخمة من أجل بيع حقوق عرض أفلام ماجدة الصباحي .

وعن موقفها تجاه تلك العروض قالت : ” رفضت تلك العروض رغم أنني فكرت ذات مرة في عقد اتفاق معهم ليس من أجل المادة أبداً فتلك الأعمال هي جزء من تاريخ مصر السينمائي ووالدتي ولا تقدَّر بثمن ” .

وتابعت : ” ولكن من أجل ترميمها والمحافظة عليها ولكنني عدلت عن الفكرة بعد رفض إبني أحمد هذا الأمر رفضاً قاطعاً .. رفضتُ تلك العروض لأنني وجدت أن بلدي أَولى بأفلام والدتي وهذه هي وصيتها قبل وفاتها ” .

وأعربت الفنانة غادة نافع عن أمنيتها في أن يتواصل المسئولين معها من أجل العمل على حفظ تلك الأعمال بشكل صحيح حتى لا يتلف جزء منها مع مرور السنين .

واستكملت : ” ماجدة الصباحي منحت عمرها للسينما المصرية ووجدت أن مصر هي الأَولى بأفلامها .. وما زلت حتى الآن محتفظة بكل عمل قدّمته خاصة أنها كانت تنتج أعمالها بنفسها ” .