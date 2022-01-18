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فرح نخول تطرح “جرحني”.. نجاح واعد بالخليجي!

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة اللبنانية الشابة فرح نخول أغنية جديدة بعنوان “جرحني” عبر المواقع الموسيقية وقناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “جرحني” باللهجة الخليجية، من كلمات محمد القاسمي، وألحان محمود انور، وتوزيع ومكس وماستر محمد مجدي.

ولاقت الأغنية تفاعلًا ملحوظًا من المتابعين عبر صفحة فرح نخول الرسمية بموقع “إنستغرام”، ومن الواضح أن الأغنية تعد بنجاح أكبر في الأيام المقبلة.

يذكر أن أغنية “جرحني” تعد الثانية التي تصدرها فرح نخول، إذ كانت قد أطلقت أغنيتها الأولى باللهجة اللبنانية بعنوان “قانون الحياة” في شهر يونيو الماضي، وحققت نصف مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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