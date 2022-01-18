من أجل “الموسيقيين”.. حمو بيكا يبدي استعداده للتخلي عن اسم شهرته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري ​حمو بيكا​ لأول مرة عن اسمه الحقيقي، معلناً عن عدم تمنعه في التخلي عن اسم الشهرة “بيكا” في سبيل دخول نقابة المهن الموسيقية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، قال بيكا: “أنا مستعد أغير حياتي كلها عشان أشتغل وآكل عيش، وأنا اسمي الحقيقي محمد محمود، واسم الدلع حمو، لو عايزين في النقابة يشيلوا بيكا ويحطوا أي اسم مفيش عندي مشكلة”.

جاء ذلك تعليقا على الأخبار التي تم تداولها عن إصدار نقابة المهن الموسيقية مجموعة جديدة من الشروط لقبول مطربي المهرجانات في النقابة، وهذا ما نفاه وكيل أول النقابة ​محمد أبو اليزيد​ خلال مداخلة مع البرنامج.

وقال أبو اليزيد: “لا توجد شروط للمهرجانات، الشروط تكون لكل الأعضاء، والبعض خرج بهذه الحكاية ونشرها بطريقة غريبة اليوم، وهذه أول مرة نسمع فيها عن الموضوع”.

​​​​​​​وأضاف: “الأسبوع الماضي طلبت منا أسماء غير الأعضاء في النقابة حتى لا تستخرج لهم تصاريح بحفلات. وبعضهم تقدم بأوراقه وكانت سليمة، ودخل لجنة واجتاز الاختبارات”.

وتابع: “لكن هو ينفع مطرب يكون اسمه حمو طيخا، وهو اسمه حمو رجب وده اسم أحلى. إحنا معملناش شروط بس الاسم غير مقبول، لازم يغير اسمه وده الشرط الوحيد، وفي أسماء مش محتاجة تغيير”.

ويذكر أن النقابة كانت قد أوقفت في نوفمبر الماضي مجموعة من مؤدي المهرجانات، وأصدرت قائمة ضمت 19 اسما شملهم قرارها وعلى رأسهم حمو بيكا و​حسن شاكوش​.