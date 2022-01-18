"بور سعيد لسينما العالم القديم" يطلق اسم محمود ياسين على دورته الافتتاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قررت إدارة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، برئاسة المخرج إسماعيل مراد، إطلاق اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، على الدورة الافتتاحية للمهرجان التي تُقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو المقبل.

وقال المخرج إسماعيل مراد: "الفنان الراحل محمود ياسين هو أحد أبناء بور سعيد ورمز فني مصري وعربي كبير، ومن الطبيعي أن يكرمه المهرجان ونتشرف أن تحمل الدورة اسمه".

وأضاف: "تكريم المهرجان لمحمود ياسين لن يتوقف عند حد إطلاق اسمه على الدورة، بل ستحمله أيضا جائزة أفضل ممثل في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث سيظل اسمه متواجدا معنا طيلة الدوارت المقبلة من المهرجان".

وتابع أنه تواصل مع أسرة الفنان الراحل، وأعرب ابنيه السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنانة رانيا محمود ياسين، وأرملته الفنانة الكبيرة شهيرة، عن سعادتهم وتقديرهم لمحافظة بورسعيد مسقط رأس الفنان الكبير وللمهرجان على هذا التكريم، وأكدوا مشاركتهم في الاحتفالية الخاصة التي سيقيمها المهرجان تكريما لاسم الراحل الكبير.

يشار إلي أن محافظة بورسعيد أزاحت الستار عن تمثال الفنان الراحل محمود ياسين بحديقة المركز الثقافي في نطاق حي الشرق ،خلال احتفالاتها بالذكرى الـ65 لعيد النصر في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، بحضور عدد من أفراد الأسرة منهم ابنته رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، ومن الأحفاد محمود عمرو محمود ياسين.

مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم تنظمه مؤسسة "سينما توجراف"، وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد، بهدف نشر الثقافة السينمائية، والتعريف بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث "أفريقيا وآسيا وأوروبا"، ويضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة، ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمال سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما.