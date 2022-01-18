ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها "منى": "أعشقك وفخورة بما حققتيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة ليلى أحمد زاهر، شقيقتها الصغيرة منى أحمد زاهر، بعيد ميلادها.

ونشرت ليلى، صورا جمعتها بشقيقتها "منى" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أتذكر اليوم الذي ولدت فيه لأنه أحد أكثر الأيام التي لا تُنسى في حياتي.. أنا أعشقك وأنا فخورة حقًا بكل ما حققتيه.. دائمًا ما سأكون داعمة لكي وأشجعك في كل خطوة.. عيد ميلاد سعيد يا صغيرتي".

منى أحمد زاهر كانت حققت نجاحا كبيرا من خلال دورها الأول "سلمى" في مسلسل "ليه لأ 2" في منتصف العام الماضي، مع النجوم: منة شلبي، أحمد حاتم، سليم مصطفى، مراد مكرم، دنيا ماهر، وسارة عبدالرحمن وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ مريم أبو عوف، وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم ودينا نجم.

ويعرض للفنانة ليلى أحمد زاهر حاليا فيلم "المحكمة" في السينمات، مع النجوم: غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، جميلة عوض، نجلاء بدر، وأحمد خالد صالح وغيرهم، ﺇﺧﺮاﺝ محمد أمين، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالله.