صور| منى زكي بكامل أناقتها في جلسة تصوير جديدة.. وتروج لفيلم "أصحاب ولا أعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضعت النجمة منى زكي، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

وظهرت منى، في صور الجلسة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي بكامل أناقتها مرتدية فستانا باللون الأسود.

وروّجت زكي، من خلال الصور، لأحدث أعمالها فيلم "أصحاب ولا أعز".

وطرحت شبكة "نتفليكس"، قبل أيام، البرومو الرسمي لفيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي من المقرر عرضه في 20 يناير الجاري.

الفيلم هو النسخة العربية من الفيلم العالمي "Perfect Strangers" ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى، على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجمة المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار والفنانين جورج خبّاز وعادل كرم وفؤاد يمين.

فيلم "أصحاب.. ولا أعزّ" هو أولى الأفلام العربية من إنتاجات "نتفليكس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون سوياً على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. ولكن يكتشفون أن هذه اللعبة تحمل الكثير من المفاجآت والأسرار التي لا يعلمها أحد.