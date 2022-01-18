أبرز تصريحات رانيا يوسف: أنا أم ليبرالية وأوافق على القبلات وارتداء البكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حلت النجمة رانيا يوسف، ضيفة على برنامج "مصر جديدة" على قناة ETC مع الإعلامية إنجي أنور، مساء الاثنين.

وخلال البرنامج، أدلت رانيا يوسف بالعديد من التصريحات، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:

- أنا ست محترفة ولا مانع لدي من تقديم مشهد فيه قُبلة أو يتطلب مني ارتداء مايوه بكيني إذا كان ذلك ما يحتاجه سياق العمل الدرامي أو السينمائي.

- مش كل اللي في السيناريو يتعمل بحذافيره لإنه مش قرآن، ممكن نخفف المشاهد، أو نقدمها زي ما هي أو تتحذف، في النهاية في حوار وجدل حتى نصل لأحسن الحلول.

- برجع يوميا لمنزلي ما بين 4 أو 5 الفجر من الشغل، وأحيانا أعمل لمدة ٣ أيام دون الرجوع للمنزل.

- وعما إذا كانت ستفكر في الارتباط للمرة الرابعة، قالت "الجواز مالوش لازمة بالنسبالي دلوقتي".

- مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة.

- ابنتي طلبت مني أن ترتدي فستان أزمة البطانة.. قالتلي من حقي ألبس اللي أنا عايزاه وهيبقى حلو عليا، ووافقت وقلت لها حقك.

- الناس فاكرة إن بطانة الفستان الدبل الطبقة التانية، لكن أنا كنت أقصد ببطانة الفستان الشورت اللي كان تحت الفستان مش قماشة دبل، وده كان الفهم الخاطئ بيني وبين الناس.

- أنا متفاهمة جدا مع بناتي، ربتهم على الحرية طالما لا تضر الطرف الآخر، وليست خارج حدود أخلاقنا، ولهما الحق في ارتداء ما تريدان، في حدود المكان وفي حدود المناسبة.

- أنا أم ليبرالية جدا لسبب، لو لم أتصرف مع بناتي بهذه الطريقة وفي هذا الزمن سوف أخسرهم.

- الأولاد اليوم في يدهم جهاز خطير لو لم أعرف عنهما كل شيء وكسرت حاجز أن أكون صديقة لهما وتحكيان لي كل شيء سأخسرهما وأنا لا أريد خسارة بناتي، مش عايزاهم يروحوا مني بالعكس عايزاهم في حضني.

- كل واحدة من بناتي حرة في نفسها، وليس معنى أني أنجبتهما أني أملكهما.. ماليش دخل، ربتهم كويس وعلمتهم كويس، حطيت أساسيات وفكر معين والبنت تطور نفسها، وتعمل حياتها بدماغها وشخصيتها ماليش حكم عليها.