إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وتوجه لها هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة إيمان العاصي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاد ابنتها "ريتاج".

ونشرت العاصي، صورا ومقاطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها، وعلّقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا روح قلب أمك من جوا.. بحبك".

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي حكاية "طعم الدنيا" من مسلسل "إلا أنا" على قناة dmc، ودارت حول حياة الفتيات داخل دور الأيتام منذ الطفولة حتى يصبحن شابات ويسلكن طريقهن في الحياة معتمدين على أنفسهن، من خلال 5 فتيات نشأن في دار أيتام وهن إيمان العاصي، هاجر عفيفي، ريم أحمد، شريهان الشاذلي، وهبة حسن، يبدأن مشوارهن بعد خروجهم من الدار.

"طعم الدنيا" سابع حكايات مسلسل "إلا أنا"، قصة يسرك الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولتها إلى جانب إيمان العاصي، كل من إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، حنان سليمان، سامي مغاوري، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف، كريم مغاوري، رضا إدريس، محمد رضوان، محمود عامر، وغيرهم.