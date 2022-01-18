ميريام فارس.. أوّل فنانة عربية تحقق هذا الإنجاز على إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى منشورات ملكة المسرح ميريام فارس على موقع “إنستغرام” برواج واسع، وتكون دائمًا محط أنظار جمهورها، إذ تلقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين في الوطن العربي والبلدان الأجنبية.

واستطاعت ميريام فارس أن تحقق رقمًا قياسيًا من حيث نسبة المشاهدة على الفيديوهات التي شاركتها في خانة الـReels على “إنستغرام” بأكثر من 61 مليون مشاهدة، وذلك بعد أن شاركت 17 فيديو فقط منذ إتاحة خاصية فيديوهات “الريلز” عبر الموقع.

وتعتبر ميريام فارس أوّل فنانة عربية تصل إلى هذه النسبة المرتفعة في مشاهدات الـReels في موقع “إنستغرام”. وصُوّرت معظم فيديوهات ميريام بطريقة عفوية إذ شاركت من خلالها لحظاتها المميّزة والجميلة مع الجمهور.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتصدّر فيها ميريام فارس من حيث الأرقام ونسبة المشاهدة، إذ تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة تتخطى حدود الوطن العربي إلى العالم، وتعتبر من أكثر الفنانات تأثيرًا على السوشيال ميديا من حيث التفاعل على منشوراتها.

يذكر أن ميريام فارس سبق أن حلّت بالمراتب الأولى في إحصاءات أهم المواقع للشخصيات اللبنانية والعربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي والعالم، كما تصدّرت قائمة الفنانين العرب الأكثر بحثًا على موقع “جوجل”.