شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائيًا فى دبى 11فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل جسار، حفلا غنائيا، بمناسبة عيد الحب في دبى، يوم الجمعة 11 فبراير المقبل، ويشاركه في الحفل الفنانة زينة أفتيموس، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

ويستعد النجم اللبنانى وائل جسار لطرح أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "عيان" يوم 20 يناير الحالى، وهى من كلمات القياتى وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.

وكانت آخر أعمال الملحن محمد يحيى أغنية "لو بتحب" للهضبة عمرو دياب الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع عادل حقى، وأغنية "عاملين الصح" للنجم بهاء سلطان وهى من كلمات نصر محروس وتوزيع أكرم عادل .