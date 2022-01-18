شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تنضم لأسرة مسرحية "عائلة كازانوفا" مع عمرو يوسف وحسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة ميرهان حسين على المشاركة في مسرحية "عائلة كازانوفا" المقرر عرضها في موسم الرياض الشهر المقبل، لتسجل ثانى تجاربها على خشبة المسرح بعدما شاركت في مسرحية "شمسية وأربع كراسى" التي تم عرضها على مسرح الساحل في الصيف وعرضت بعد ذلك في موسم الرياض.

مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بيومي فؤاد، محمود الليثي، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتجرى بروفاتها حالياً على احدى مسارح القاهرة قبل السفر الى السعودية الشهر المقبل لعرضها هناك.

وفى سياق متصل، تواصل ميرهان حسين حالياً تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام" المقرر عرضه على قناة ON، يوم السبت المقبل وهو بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، هايدى رفعت، أميرة أديب، وإخراج عادل أديب.

ويعرض لميرهان حسين حالياً مسلسل "أنا وهى" على قناة CBC، تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وقدمت ميرهان حسين حكاية بعنوان "وانسى روحى وياك" من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، والذى يتم عرضه على قناة ON، وشارك فى بطولة الحكاية محمد عز، لورا، أيمن عزب، مروى الأزلى، إيمان السيد وعدد آخر من الفنانين والحكاية إخراج عصام نصار.