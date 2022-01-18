“إنستجرام” يتيح للمستخدمين ترتيب القصص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بهدف جعل استخدام التطبيق أكثر سهولة، بدأ خبراء “إنستجرام” اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترتيب مقاطع الفيديو والصور على صفحاتهم بالطريقة التي يختارونها ودون التقييد بتاريخ النشر.

وفي الإطار ذاته تمكن مستخدمو التطبيق في تركيا والبرازيل مؤخراً من تصفح “القصص” بشكل عمودي، واحدة أسفل الأخرى، ما سهل عملية التصفح، وساعد على سلاسة التنقل بين “القصص”.

يذكر أن “إنستجرام” قدم لمستخدميه، خلال الفترة الأخيرة، العديد من الميزات الجديدة، ومستمر في تقديم المزيد ليحافظ على موقعه في صدارة شبكات التواصل الاجتماعي.