نوال الزغبي مع لايف ستايلز ستوديوز.. تفاصيل تكشف لأوّل مرّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بإعلان عودة التعاون الفني بين النجمة اللبنانية نوال الزغبي وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد نجاحهما الكبير سابقًا بأغنيتي “عم بحكي مع حالي” و “بحبو كتير” باللهجة اللبنانية.

وسادت على مواقع التواصل الإجتماعي توقعات كثيرة حول هذا التعاون والأغنية المنتظرة بين نوال الزغبي ولايف ستايلز ستوديوز. في موقع “بتجرد” نكشف لكم كل التفاصيل التي تريدون معرفتها…

تحمل الأغنية الجديدة عنوان “لسه باجي على باله” بدل من عنوان “زمان”، حيث قامت هيئة المصنفات في جمهورية مصر بإستبدال “زمان” ب “لسه باجي على باله”.

وأغنية “لسه باجي على باله” من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ومن المُقرر تصويرها على طريقة الفيديو تحت إدارة المخرج فادي حداد الذي يعمل على وضع الستوري بورد الخاص بالأغنية.

يذكر أن نوال الزغبي ولايف ستايلز ستوديوز حققا معًا أرقامًا قياسية من حيث نسبة المشاهدة على أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” ومن المتوقع أن يتكرر هذا النجاح من خلال تعاونهما الجديد.