شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ذو الفقار .. رحل أثناء تصوير فيلم لعادل إمام وكان بطلاً فى معركة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان صلاح ذو الفقار عام 1993 أثناء تصوير فيلم "الإرهابى"، من بطولة الزعيم عادل إمام واضطر المخرج نادر جلال للإكتفاء بصوته فقط في عدة مشاهد كان مفترضًا ظهوره فيها، بل إنه استعان بدوبلير يظهر بظهره فقط في عدة مشاهد بالفيلم، واستعان بممثل آخر قلد صوته ليكمل بقية مشاهد الفيلم.

الفنان صلاح ذو الفقار تمر اليوم ذكرى ميلاده فهو من مواليد18 يناير 1926 وقدم خلال حياته الكثير من الأعمال المهمة، ويُعتبر أحد أبرز الفنانين في تاريخ السينما المصرية ، فقد بدأ حياته المهنية كضابط شرطة قبل أن يصبح ممثلًا.

قدَّم ذو الفقار العديد من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما والمسرح والتليفزيون خلال مسيرة فنية حافلة استمرت سبعةً وثلاثين عامًا، وفي عام 1996، في مئوية السينما المصرية، تم اختيار عشرة من أفلامه كممثل وخمسة من أفلامه كمنتج في قائمة أفضل 100 فيلم مصري في استفتاء النقاد.

وبالمناسبة هو أيضًا بطلاً من أبطال معركة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952 التي ظهر فيها بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية ضد المحتل البريطاني ، وكان صلاح ذو الفقار الضابط الصغير أحد الضباط الصامدون بتلك الموقعة الشهيرة عام 1952 وأصبح هذا اليوم 25 يناير من كل عام عيدا للشرطة في مصر.