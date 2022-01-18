"الجسر".. يتناول الحياة بعد نهاية العالم والتكنولوجيا وكيف نجا بعض البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن سلسلة الأعمال التي زاد إنتاجها الفترة الماضية، لتخلق موسما دراميا ضخما ومميزا، تطلق منصة شاهد VIP حلقات مسلسل "الجسر" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة نيللي كريم وعمرو سعد.

وبالتزامن مع بدء عرض الحلقة الأولى نستعرض أبرز المعلومات عن مسلسل الجسر وقصة العمل..

- "الجسر" يقع في 6 حلقات، وهو من بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، سارة الشامي، عصام عمر، وبمشاركة خالد كمال، جميل برسوم وآخرون، كتابة محمد سليمان عبد المالك، قصة وإخراج بيتر ميمي.

- تنطلق أحداث العمل، بعد عشرات السنوات من نهاية العالم، بعدما أنهكت الحروب القارات، واستخدمت فيها أسلحة دمار شامل أدت إلى انفجارات نووية في أماكن عدة، ذهب على إثرها ضحايا بمئات الملايين.

- يرصد المسلسل تحول المعالم الحضارية التي بناها الإنسان على مدار مئات السنين إلى حطام، وانتهاء التكنولوجيا والموت يحدق من كل ناحية.

- في ظل الأحداث السابقة كان هناك ناجون في بقاع متفرقة من العالم استطاع بعضهم أن يقاوم الموت والفناء، في مخابئ تم إنشاؤها بأنفسهم وحافظوا فيها على الحد الأدنى من الموارد التي تعينهم على البقاء.

- تنتشر المليشيات المسلحة والعصابات في المناطق المنكوبة. ووسط الفوضى التي ضربت الحياة وأعادت عجلة التاريخ آلاف السنين إلى الوراء، كان الأمل الوحيد في استمرار الحياة هو الوصول إلى بقعة الضوء الوحيدة المتمثلة بالجسر.

- قال الكاتب محمد سليمان عبدالمالك إن المخرج بيتر ميمي وهو صاحب قصة مسلسل "الجسر"، لافتا إلى أنه يحب أن يجرب في مناطق جديدة، ويكسر الإطارات التقليدية، كما أنه في تطور مستمر على مستوى الأدوات والحرفة، قاصدا بيتر.

- ويرى عبدالمالك بحسب بيان صادر عن مجموعة MBC، أن الجسر تجربة مغايرة لكل ما يقدم على مستوى مصر والعالم العربي، مشيراً إلى أنه من الشغوفين في تقديم أعمال درامية تدور أحداثها ما بعد نهاية العالم، وهذا النوع منحصر في الغرب حتى الآن، لذا تحمس جداً لخوض التجربة.

- يتابع "أن الخيال العلمي أو خيال ما بعد نهاية العالم موجود في مخيلتنا الإبداعية لكنه لم يترجم بصرياً في تجربة ترضينا، لذا حينما طرح ميمي عليّ الفكرة تحمست جداً".

- وعن الأسماء المختارة للشخصيات مثل نوح وآدم ودليلة وغيرها، أوضح عبدالمالك "اخترنا أن تكون للأسماء دلالات مرتبطة بالتراث الأدبي والديني والأسطوري، كي لا يدعي أحد أن العمل مقتبس بل هو أصلي لصناعه، وكل تفاصيل الشخصيات تحمل الصبغة المصرية والشرقية من دون اقتباسات من مصادر غربية".