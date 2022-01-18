ريم مصطفى تنتهي من "في نص الليل" وتقابل آسر ياسين في "Suits"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة ريم مصطفى من عرض الموسم الأول لأولى تجاربها المسرحية "في نص الليل"، والتي قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وانضمت ريم مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "Suits"، بطولة آسر ياسين، صبا مبارك، أحمد داود، محمد شاهين وتارا عماد، إخراج مريم أحمدي، إشراف على الكتابة محمد حفظي، رؤية وسيناريو وحوار محمد حفظي، محمد جلال، محمود نصار ونادين بدراوي، ومن إنتاج طارق الجنايني.

Sutis بالعربي فورمات لمسلسل أمريكي يحمل نفس الاسم تم عرض الموسم الأول له عام 2011. ويعد هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع بين ريم مصطفى وآسر ياسين بعد مسلسل الثمانية المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد.