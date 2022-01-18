أغنى شخصين في الأردن يمتلكان ثروة تفوق ما يملكه 4 ملايين مواطن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

يمتلك أغنى شخصين في الأردن ثروة تفوق ما يملكه أربعة ملايين مواطن، وفق ما قالت منظمة “أوكسفام”.

وذكرت نيفديتا مونغا مديرة المنظمة الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، إن “ثروة 53 أسرة (في الأردن) تفوق أكثر من 50 مليون دولار لكل منها، وأن إيجاد نظام ضريبي عادل سيحتم على جميع الأردنيين دفع الضريبة بمسؤولية بحيث لا تقع الأعباء الضريبية على الفقراء وحدهم”.

وأشارت في تقريرها الذي حمل عنوان “اللامساواة تقتل”، إلى أن “990 فردا في الأردن يملكون 5 ملايين دولار أو أكثر، بمجموع ثروة يقدر بـ20.3 مليار دولار”.

وأضافت أن “مواجهة هذا الشكل من اللامساواة أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، واليوم نحن بحاجة لفرض ضرائب على الثروات الكبيرة واستخدام هذه الإيرادات لإنقاذ حياة الناس”.

وتابعت أنه “في الأردن كما هو الحال في باقي العالم، عانت النساء والفتيات الأمرين عندما يتعلق الأمر باللامساواة الاقتصادية والتي تعززت بفعل جائحة كورونا”.

وتمكن أغنى عشرة رجال في العالم من مضاعفة ثرواتهم خلال العامين الأولين من جائحة فيروس كورونا رغم ارتفاع الفقر وعدم المساواة في العالم، وفق تقرير لمنظمة أوكسفام، الاثنين.

وقالت أوكسفام إن ثروة أغنى 10 رجال في العالم قفزت من 700 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، بمتوسط 1.3 مليار دولار في اليوم، بحسب فرانس برس.

وذكرت المنظمة، وهي اتحاد جمعيات خيرية تركز على التخفيف من حدة الفقر العالمي، أن ثروة المليارديرات ارتفعت خلال الوباء أكثر مما ارتفعت خلال السنوات الـ 14 الماضية، عندما كان الاقتصاد العالمي يعاني أسوأ ركود منذ انهيار وول ستريت عام 1929.