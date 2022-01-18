شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل تجسد شخصية مذيعة فى مسلسل "سوشيال" مع أحمد زاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة جيهان خليل ضمن أحداث مسلسل "سوشيال" شخصية مذيعة وزوجة بطل العمل الفنان أحمد زاهر، وتأتي أضرار السوشيال ميديا عليها التي تؤثر علي حياتها الشخصية، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 15 حلقات، من تأليف محمد جلال، ويعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "سوشيال" انطلق تصويره مؤخرًا، وهو من تأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالتأليف الدرامى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، تامرفرج، عابد عنانى،وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وتدور احداث العمل في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا.

وفى سياق آخر تشارك جيهان خليل كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "الغرفة 207" المكون من 10 حلقات والمأخوذ عن رواية للكاتب أحمد خالد توفيق، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري ومحمد بكير، وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل.

يذكر أن جيهان شاركت مؤخرًا في حكاية "ع الهامش" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وتأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت