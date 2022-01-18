الانتهاء من تصوير "شمس" وبدء عملية المونتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى فريق فيلم "شمس" مؤخرًا من تصوير أخر مشاهد العمل، في أحد أحياء مدينة الإنتاج الإعلامي، ليدخل مرحلة المونتاج تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

استغرق تصوير الفيلم 60 يوما تقريبًا، ابتداءً من منتصف نوفمبر (2021) حتى منتصف يناير (2022)، وتم التصوير في عدة أماكن، بينها: داخل فيلا شعيب بمنطقة الهرم، وإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، لينتقل بعد ذلك لتصوير المشاهد الداخلية في مدنية الإنتاج الإعلامي.

فيلم شمس من تأليف طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني وهدى الأتربي، أحمد بدير وعلاء مرسي.