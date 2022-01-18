شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The 355 يحقق 11 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The 355 إلى 11 مليون و26 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، بعد طرحه بـ 3145 دار عرض أمريكية، منذ يوم 7 يناير الجارى، ومن المقرر طرح الفيلم الجديد بـ عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت الإيرادات بين 8 ملايين و417 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و2 مليون و608 آلاف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم The 355 قصته مستوحاة من كتاب "السحرة" الذي صدر عام 1983، لرولد دال، ويحكي عن قصة مخيفة ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، يعيش مع بعض السحرة.

فيلم The 355 من بطولة مجموعة متميزة من الأبطال منهم، جيسيكا تشاستين، ديان كروجر، بينلوبي كروز، جايسون فليمينج، بابلو سكولا، مارسيلو كروز، إدي أرنولد، سيباستيان كابتن فيفيروس، فيديريكو تروجيلو، إدجار راميريز، ليو ستار، سيباستيان ستان، جون دوجلاس طومسون، سيلفستر جروث، جايسون وونج.

ومن إخراج سيمون كينبيرج، وتأليف تيريزا ريبيك، يذكر أن مخرج الفيلم سيمون كينبيرج، كتب وأخرج وأنتج عدد من الأفلام من قبل، وترشح لجائزة أوسكار مرة واحدة عن مشاركته في إنتاج فيلم The Martian عام 2016.

كما أعلنت شركة Universal Pictures عن طرح فيلم Marry Me للنجمة العالمي جينيفر لوبيز في دور العرض الفرنسية يوم 9 فبرايرالمقبل، وذلك قبل طرحه يوم 11 فبراير2022، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهوالفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.