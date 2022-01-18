شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "Thor: Love and Thunder" يوم 8 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت موقع imdb، عن موعد عرض فيلم Thor: Love and Thunder، في 8 يوليو المقبل، وهو الفيلم الذي شهد الكثير من التعثرات؛ بسبب تفشي جائحة كورونا التي أثرت على الكثير من الأعمال السينمائية.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.

وفي سياق متصل كشف النجم العالمى كريس هيمسوورث عن أول صور من كواليس تصوير الجزء الثانى من فيلم الأكشن والإثارة Extraction، والذي يصوره في أجواء جليدية ، حيث يدور الفيلم حول تايلر ريك "كريس" هو أحد الجنود المرتزقة الذى ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين إثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.