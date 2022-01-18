“شتمني وقال لي يا حمارة”.. فنانة شهيرة تفضح محمد صبحي وهالة فاخر ترد: يا بختك يا هناكي إنك إشتغلتي معاه!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 03:54 صباحاً - قالت الفنانة عبير فاروق في لقاء لها مع الفنانة هالة فاخر، إن الفنان الكبير محمد صبحي هو الذي أسهم في اكتشافها وظهورها في الحياة الفنية.

وتابعت “عبير” خلال لقائها خلال لقاء تلفزيوني سابق: “محمد صبحي الأب الروحي في حياتي الفنية، فقد بدأت مشواري الفني كراقصة باليه وأصبحت ممثلة وشاركت في مسلسل “يوميات ونيس” بشخصية عواطف، ولفت الدور أنظار المخرجين والجمهور وتوالت مع صبحي الأعمال بعدها”.

وسردت عبير حكاية طريفة عندما شكت لمحمد صبحي أن الجمهور لم يكن متفاعلًا معها في أحد العروض، ليفاجئها برد صادم :” عشان أنتي حمارة”.

وتابعت “عبير فاروق”:” أشارك في فيلم جديد بعنوان “تسليم أهالي” مع المخرج خالد الحلفاوي، وأحضر لعمل مسرحي جديد مع الفنان محمد صبحي يعرض خلال الشهور القادمة وأتمنى أن ينتهي فيروس كورونا لأنه كابوس في حياة البشرية”.

يُذكر أن الفنانة عبير فاروق هي أحد أعضاء فرقة الفنان الكبير محمد صبحي وإحدى بطلات مسرحيته الأخيرة “خيبتنا” التي كانت تعرض على مسرح مدينة سنبل قبل انتشار فيروس كورونا، وقدمت مع الفنان محمد صبحي الكثير من المسرحيات والمسلسلات منها مسرحية “كارمن” وسكة السلامة ومسرحية لعبة الست.

عبير فاروق في “مسلسل المماليك”

وتشارك الفنانة عبير فاروق تشارك حاليًا في بطولة “مسلسل المماليك” من إخراج حازم فوده وتأليف هشام هلال وبطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، محمد لطفى، رامي وحيد، دوللى شاهين وتواصل حاليًا تصوير مشاهدها المتبقية من المسلسل.

وقالت عبير فاروق في أحدث تصريحاتها الصحفية عن المسلسل: “سعيدة جدا بتلك التجربة التي تنتمي إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعي تشويقي تدور فكرته حول أن كل شخص يملك سرا يجعله يصبح الأقوى والعكس .

وأضافت: أقدم شخصية ” زينب ” زوجة ” بدر” الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي وتتصاعد الأحداث مع تلك السيدة وتتعرض لحادث يغير مجري حياتها ، ويتبقي لي يومان فقط وانتهي من تصوير المسلسل بالكامل .

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