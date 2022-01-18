شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى عن فيلمه مع محمد خان: كان بيقولى طول الوقت بوس بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان يحيى الفخرانى عن ذكرياته مع بداية مسيرته الفنية وأهم المحطات في حياته، قائلا إن فيلم ½ أرنب للمخرج محمد خان، شهد كواليس كثيرة، قائلاً: "محمد خان كان مخرج أجنبى أوى، وكان بيقولى طول الوقت بوس بجد، وكانت أول مرة ليا، فكل شوية يعيد يقولى بجد، وكانت أمامى هالة صدقى كنت بقولها "معلش أكل العيش مر".

وأضاف أفضل ما كان فينا خلال الفيلم من الممثلين كان سعيد صالح، لما يمتلكه من موهبة كبيرة، وما حصلش على حقه خالص، يمكن علشان الموهبة كانت أكبر بكتير من الذكاء الاجتماعى".

واسترجع الثنائى يحيى الفخرانى ولميس جابر ذكريات زواجهما وقصة حبهما خلال بداية الجزء الأول من استضافتهما على شاشة dmc، وأكدا أن إسعاد كانت قاسما مشتركا في علاقتهما، وذلك بسبب صداقتهما مع لميس جابر.

وقالت لميس جابر عن ذلك: كانت إسعاد يونس في الثانوى وأنا دخلت كلية الطب، وشبطت تيجي المشرحة، فودتها المتحف، قلت هتخاف فقالتلى ده مفيهوش حاجة تخوف، فقمت وخداها المشرحة بجد، وما خافتش خالص، واستعجبت".

وتابعت لميس جابر: "بعدها لاحظت إسعاد إعلان فرقة طب عين شمس لمسرحية "الناس اللى في السنة الثامنة"، الهوسبير، فقالتالى عايزة أروح المسرحية دى، وبعدها روحنا سوا، في دخلة يحيى الفخرانى، وشبه على لميس جابر، وعزمنى ودفعلنا 10 صاغ تذكرتين، ولكن في نص المسرحية لاحظنا إننا هنتأخر فقمنا مشينا وبعدها رجعنا مرة تانية كملناها".