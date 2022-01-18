شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى لـ صاحبة السعادة: خناقة تسببت فى صداقتى مع رشدى أباظة حتى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم يحيى الفخرانى عن ذكرياته وبداية صداقته مع النجم الراحل رشدى أباظة، حينما كانا معا في فيلم "آه يا ليل يا زمن"، قائلاً: "كنا مسافرين واتفاجئت إن مش محجوزلى تذكرة FIRST CLASS، فاعتذرت وقلت مش مسافر، فجريوا ورايا علشان ما يحصلش أي مشكلة في التصوير، وحجزوا ليه زى ما انا عايز مع بقية فريق العمل".

وأضاف: بعدها جلست بجوار وردة الجزائرية، وفى الناحية الأخرى الفنان رشدى أباظة، الذى أثنى على تصرفى وقالى جدع أنت عجبتنى أوى في التصرف ده، ومن وقتها بقينا أصدقاء".

واستعرض النجم يحيى الفخرانى ذكريات زواجه وقصة حبه من لميس جابر، منذ أن كانا زملاء في كلية طب، أثناء حلولهما ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، إذ قال إنهما وبعد عرض لمسرحية حدث خطأ اعتبره جسيما من أحد المشاركين في العرض، لينفعل ويغادر دون تحية الجمهور، قائلاً: "وقتها لميس بالفطرة أغلقت (زرار) جيليه كنت أرتديه، وكان السبب في التدبيسة دي طوال 40 سنة".

وبدأت حلقة برنامج "صاحبة السعادة" التي تذاع على شاشة قناة dmc والتي تستضيف فيها إسعاد يونس الفنان الكبير يحيى الفخرانى وزوجته الكاتبة لميس جابر بمقدمة طويلة من جانب إسعاد يونس وصفته فيه بالممثل العظيم ووصفت زوجته بـ ست البيت، حيث تم تصوير الحلقة في منزلهما، وأكدت إسعاد يونس خلال الحلقة أنها حاولت محاورة الفخرانى وزوجته على مدار 8 سنوات.

وقالت إن عذره الوحيد دائما كان انشغاله بأعمال يصورها، وما إن قال لها تعالى البيت، قررت عمل الحلقة عنده، ليمازحها الفخرانى بقوله: "اسمحيلى حتى لو حبيت أروح التواليت أروح أثناء الحلقة".