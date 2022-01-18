شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى لـ إسعاد يونس: حصلت على جائزة أحسن عازف أكورديون فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى النجم الكبير يحيى الفخرانى ذكريات طفولته، في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤكدا أنه سبق ونال جائزة أحسن عازف فى المحافظة، وذهب إلى مدينة المنصورة لاستلام الجائزة مع مدرس في سيارته الخاصة، قائلاً: "كنت بحب أعزف أكورديون جدا، وكان آلتا المفضلة يمكن علشان كنت أتخن واحد في زمايلى".



يحيى الفخرانى فى صورة من الحلقة

واستعرض النجم يحيى الفخرانى ذكريات زواجه وقصة حبه من لميس جابر، منذ أن كانا زملاء في كلية طب، أثناء حلولهما ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، إذ قال إنهما وبعد عرض لمسرحية حدث خطأ اعتبره جسيما من أحد المشاركين في العرض، لينفعل ويغادر دون تحية الجمهور، قائلاً: "وقتها لميس بالفطرة أغلقت (زرار) جيليه كنت أرتديه، وكان السبب في التدبيسة دي طوال 40 سنة".

وبدأت حلقة برنامج "صاحبة السعادة" التي تذاع على شاشة قناة dmc والتي تستضيف فيها إسعاد يونس الفنان الكبير يحيى الفخرانى وزوجته الكاتبة لميس جابر بمقدمة طويلة من جانب إسعاد يونس وصفته فيه بالممثل العظيم ووصفت زوجته بـ ست البيت، حيث تم تصوير الحلقة في منزلهما، وأكدت إسعاد يونس خلال الحلقة أنها حاولت محاورة الفخرانى وزوجته على مدار 8 سنوات.

وقالت إن عذره الوحيد دائما كان انشغاله بأعمال يصورها، وما إن قال لها تعالى البيت، قررت عمل الحلقة عنده، ليمازحها الفخرانى بقوله: "اسمحيلى حتى لو حبيت أروح التواليت أروح أثناء الحلقة".