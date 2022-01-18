شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى عن سر إعجابه بـ لميس جابر: زرار دبسنى فى الجوازة 40 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النجم يحيى الفخرانى ذكريات زواجه وقصة حبه من لميس جابر، منذ أن كانا زملاء في كلية طب، أثناء حلولهما ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، إذ قال إنهما وبعد عرض لمسرحية حدث خطأ اعتبره جسيما من أحد المشاركين في العرض، لينفعل ويغادر دون تحية الجمهور، قائلاً: "وقتها لميس بالفطرة أغلقت (زرار) جيليه كنت أرتديه، وكان السبب في التدبيسة دي طوال 40 سنة".



يحيى الفخرانى

وبدأت حلقة برنامج "صاحبة السعادة" التي تذاع على شاشة قناة dmc والتي تستضيف فيها إسعاد يونس الفنان الكبير يحيى الفخرانى وزوجته الكاتبة لميس جابر بمقدمة طويلة من جانب إسعاد يونس وصفته فيه بالممثل العظيم ووصفت زوجته بـ ست البيت، حيث تم تصوير الحلقة في منزلهما، وأكدت إسعاد يونس خلال الحلقة أنها حاولت محاورة الفخرانى وزوجته على مدار 8 سنوات.



لميس جابر

وقالت إن عذره الوحيد دائما كان انشغاله بأعمال يصورها، وما إن قال لها تعالى البيت، قررت عمل الحلقة عنده، ليمازحها الفخرانى بقوله: "اسمحيلى حتى لو حبيت أروح التواليت أروح أثناء الحلقة".

جدير بالذكر أن الفنان يحيي الفخراني، شارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، بطولته إلى جانب أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.