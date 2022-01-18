نجوم الفن يعلقون على صور ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الذي وافق 16 يناير الجاري.

وتعليقًا على 4 صور جمعتها ياسمين في إطار واحد، ترمز كل واحدة للعام الذي التُقطت فيه: 2019، 2020، 2021 و2022، كتبت الفنانة هند صبري "كل سنة وانتي طيبة ومتهنية".

وعلقت الفنانة شيماء سيف "العمر كله يا رب"، واكتفت الفنانة غادة عبدالرازق بوضع مجموعة من القلوب، وكتبت الفنانة نهال عنبر "ربنا يخليكم لبعض وكل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة صحة وسعادة".

وكتبت السيناريست إنجي علاء "كل سنة وانتم طيبين حبيبتي ربنا يسعدكم".

أخر أعمال ياسمين مشاركتها في مسلسل "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، وعُرض في السباق الرمضاني لعام 2021.