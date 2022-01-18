بصورة تجمعهما.. حسن الرداد يوجه رسالة لدلال عبدالعزيز في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان حسن الرداد رسالة لحماته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بمناسبة ذكرى ميلادها، التي توافق 17 يناير الجاري.

ونشر الرداد صورة تجمعهما، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "حظي الحلو إن ربنا رزقني بأم ثانية، عمري ما شفت منك غير كل حب ودائما ابتسامتك على وشك اللي زي القمر، أشهد بالخير اللي كنتى بتعمليه ومساعدتك ووقوفك جنب ناس كتير قوي ما شاء الله طول الوقت، وقلبك الطيب اللي كان بيحب كل الناس، عشان كدة كل الناس كانت بتعتبرك واحدة من عيلتهم والكل زعل عليكي".

وأضاف: "كل سنة وأنتي طيبة يا روح قلبي، وإن شاء الله في الجنة.. أرجو الدعاء لحماتي وأمي الثانية الأستاذة دلال عبدالعزيز".

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر