تعرف على علاقة قصة النبي زكريا باختيار اسم يحيى الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان يحيى الفخراني، إن والده اختار له اسمه، بسبب قصة النبي زكريا الذي أنجب ابنه النبي يحيى بعد تقدمه في العمر، وكان الفخراني الكبير قد فقد طفلًا قبله ولم ينجب لمدة 7 أعوام.

وحكى الفخراني في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، قصة اختيار والده أن يطلق عليه اسم يحيى: "سماني يحيى لإني اتولدت بعد 7 سنين، وكان كبر في السن، بسبب قصة سيدنا زكريا اللي خلف بعد ما كبر في السن".

وأكدت زوجته الدكتورة لميس جابر، أن كون يحيى الابن الوحيد، فرض على الأسرة الاهتمام به للدرجة التي كانوا لا يأكلون فيها إلا بعد أن يبدأ هو بالأكل، ليقوم بعد ذلك بتوزيع الأكل عليهم "العيلة كانت محور حياتها يحيى".

وأشارت إلى أن والده كان حريصًا على أن يلبي له كل طلباته، لكن في نفس الوقت ألا يجعل ذلك يتسبب في أن يصبح ابنا مدللًا، كما كانت الأم حريصة على ذلك فكانت الشدة من جانبها أكثر من الأب.

جدير بالذكر أن الفنان يحيى الفخراني يشارك في بطولة مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" على مسرح كايرو شو، ويقف أمامه عدد كبير من الفنانين، بينهم: إياد نصار، علاء قوقة، سما إبراهيم، كارمن سليمان، ومحمد الشرنوبي.