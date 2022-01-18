الشرنوبي متفائل وإسعاد يونس تنشر غلاف كتابها الجديد.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد يوم 17 يناير، قيام عدد كبير من الفنانين بمشاركة جمهورهم ومتابعي حسابهم الرسمي على موقع "إنستجرام" بلقطات يومهم المميزة، والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

وائل عبدالعزيز

كشف الفنان وائل عبدالعزيز عن لحظة تعاقده على المشاركة في بطولة مسلسل جديد بعنوان "محامي نفسي".

وعلق وائل "قريبا علي شاهد محامي نفسي مع الرائع أسد فولدكار وحبيبي المنتج مصطفى يوري اللي هندغدغ الدنيا في أعمال كتيرة السنادي مع بعض.. دعواتكم".

جيلان علاء

نشرت الفنانة جيلان علاء صورة لها عبر "إنستجرام"، وعلقت "في حب الكوربة".

نهلة سلامة

أما الفنانة نهلة سلامة، فروجت لمسلسلها الجديد "نقل عام"، ونشرت الملصق الدعائي الخاص بالعمل.

سمية الخشاب

أعادت الفنانة سمية الخشاب نشر صورا من أخر حوار تليفزيوني أجرته.

أحمد الفيشاوي

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه قمر 14 ونشر مجموعة من الملصقات الدعائية الخاصة بالفيلم.

مصطفى بسيط

شارك الفنان مصطفى بسيط جمهوره صورة للطريقة التي يقاوم بها برودة الجو، وعلق "لما حد يقولك انت فين في البرد ده.. انت: أنا داخل عليك اهو".

إسعاد يونس

كشفت الفنانة إسعاد يونس عن صورة غلاف كتابها الجديد "لسه الحياة ممكنة.. أيوه ممكنة".

هايدي موسى

شاركت المطربة هايدي موسى جمهورها بصورة من جولة من Miracle garden في دبي، وعلقت "حبيتها اوي دا غير الهدوء النفسي اللي حصلي أول ما شفت كم الورود".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها، مصحوبة بسؤال لجمهورها: "متى بدأتم في متابعة حسابي على انستجرام؟".

محمد الشرنوبي

شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره صورة له من داخل السيارة، معبرًا عن سعادته وتفاؤله، وعلق "مبسوط أوي باللي وصلتله ومبسوط إن عندي جمهور بيحبني ودايماً في ضهري في الحلوة والمُرة، ومتفائل أوي بالفترة اللي جاية، خليكم دايماً متفائلين بالخير هتلاقوه، إن شاء الله أيامنا كلها حلوة ومليانة تفاؤل".