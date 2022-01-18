“يفتقد الأهليه ومش قادر”.. حكاية السر الخطير الذي يخشى مصطفى فهمي ظهوره للعلن.. والمفاجأة في السر الذي كشفه عن زواج شقيقه حسين فهمي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 12:54 صباحاً - في إحدى لقاءات الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد انفصالها عن زوجها الفنان الكبير مصطفى فهمي والتي شغلت الرأى العام والشارع الفني بأكمله، والحـرب الكلامية بين الطرفين والتصريحات المتنافضة على الفضائيات.

وتحدثت فاتن موسى عن طليقها مصطفى فهمي وكيف كان يعاملها وقت زواجهما، كما كشفت عن الكثير من تفاصيل علاقتهما الزوجية وما حدث بينهما قبل الطلاق حين سافرت إلى لبنان لحضور حفل زفاف شقيقتها.

وقالت الإعلامية البنانية: ” مصطفى فهمي كان يفتقد إلى الأهلية وليس لديه أى قرار، وبيتعامل كأنه هو الرجل الذكي المسيطر القائد (سي السيد) كما يصف نفسه عندما أحبني وتزوجني وعاش معي وعاشرني”.

وتسائلت طليقة مصطفى فهمي في أحدث تصريحاتها ردًا على تصريحات الأخير بأنها كانت تستغله طول فترة زواجهما:” هل كان مُجاملاً لي ومُغيّبا ومسحورا مثلاً أو عاش معي حياة كاملة بكل ما فيها بسنواتها بتفاصيلها بمشاعرها وهو لا يثق فيّ وربما في نفسه ولا بحبه لي”.

الإعلامية تابعت: “أنا السيدة التي صُنت أسراره واسمه ولم أنطق لغاية اللحظة بكلمة تكشف ما يُخفيه ويخشى ظهوره للعلن مما اختبرته معه، وتجده مبادرًا إلى الهجوم تارةً كما هجم بنشر خبر طلاقه الغيابي لي على السوشيال ميديا قبل أن أستوعبه، ومسرعًا تارة أخرى إلى العناوين الرنّانة الغير مدروسة من قِبل من يكتبها له”.

وفي ختام حديثها تابعت الإعلامية اللبنانية إستنكارها: “أم هو استقواء وتجبرًا خادعًا من رجل قادر مُستطيع كبير فنان معتّد باسمه وعلاقاته ونفوذه على سيدة كل خطأها الذي اقترقته بحق نفسها أنها أحبته ووثقت فيه. كحبيب وكزوج ناضج بالغ خبير أب فنان معروف بلغ من العمر ما بلغ ليُؤهله أن يكون مصدر ثقة وأمان واطمئنان وسند وضهر لآخر العمر متحملاً لمسؤولياته.. لكن وأسفاه.. وأنا يقيني بأن الله ناصري وبأنني لبنانية على أرض مصر الشريفة وأهلها الشرفاء”.

حسين فهمي ومصطفى فهمي في مسلسل واحد سوياً لأول مرة في رمضان 2022

من ناحية أخرى، يَخَوض النجمان الكبيران الشقيقان حسين فهمي ومصطفـى فهمي، للمرة الأولى في تاريخهما الفني، تجربة العمل الدرامي سويًا في مسلسل معًا، وذلك بحسب ما صَرّحا مؤخرًا.

ويخوض النجمان الكبيران بطولة «مسلسل أولاد الهلالية»، حيث يُشَارِكهما البطولة عفاف شعيب ومجموعة كبيرة من الفنانين؛ منهم أحمد سعيد عبد الغني، ونجلاء بدر، وشيري عادل، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير، وفتوح أحمد، وشريف خير الله.

مسلسل «أولاد الهلالية» يُعَدّ دراما اجتماعية صَعيدية سيتم تقديمه في 30 حلقة، وهو من تأليف سليمان دياب، وإخراج فتحي عبد العزيز، ويبدأ التصوير منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري استعداداً للسباق الدرامي الرمضاني القادم.

يُشار إلى أن الفنان حسين فهمي كان قد أوضح حقيقة انفصاله عن زوجته، بعدما ترددت أقاويل كثيرة حول هذا الأمر، خاصة أنها الزيجة السابعة له، وذلك بعد حلقة شقيقه مصطفى فهمي مع الإعلامي عمرو أديب، وإشارته إلى أنه أصبح عازباً هو وشقيقه.

وكشف حسين فهمي حقيقة هذا الأمر، على هامش حضوره العرض الخاص لـ “فيلم الكاهن“، قائلاً: «فعلاً أنا ومصطفى أخويا ملناش حظ في الستات، لكن الناس فهمت غلط، أنا منفصلتش عن مراتي ولا حاجة، أهي موجودة معايا»، كما أكد فهمي خلال حضوره العرض الخاص لفيلم الكاهن أنّه يُواصِل العمل على فيلم سينمائي آخر ومسلسل، بالإضافة إلى مسرحية من إنتاجه الخاص دون أن يكشف التفاصيل.

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