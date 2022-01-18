شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى ولميس جابر يحكيان قصة أول مقابلة لهما بسبب إسعاد يونس فى الستينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الثنائى يحيى الفخرانى ولميس جابر ذكريات زواجهما وقصة حبهما خلال بداية الجزء الأول من استضافتهما على شاشة dmc، وأكدا أن إسعاد كانت قاسما مشتركا في علاقتهما، وذلك بسبب صداقتهما مع لميس جابر.

وقالت لميس جابر عن ذلك: كانت إسعاد يونس في الثانوى وأنا دخلت كلية الطب، وشبطت تيجي المشرحة، فودتها المتحف، قلت هتخاف فقالتلى ده مفيهوش حاجة تخوف، فقمت وخداها المشرحة بجد، وما خافتش خالص، واستعجبت".

وتابعت لميس جابر: "بعدها لاحظت إسعاد إعلان فرقة طب عين شمس لمسرحية "الناس اللى في السنة الثامنة"، الهوسبير، فقالتالى عايزة أروح المسرحية دى، وبعدها روحنا سوا، في دخلة يحيى الفخرانى، وشبه على لميس جابر، وعزمنى ودفعلنا 10 صاغ تذكرتين، ولكن في نص المسرحية لاحظنا إننا هنتأخر فقمنا مشينا وبعدها رجعنا مرة تانية كملناها".

واختتمت إسعاد يونس: "لاحظت انبهار لميس جابر في طلة الفخرانى مع بداية العرض، وفضلوا أصدقاء من اللحظة دي قبل الكشف عن علاقة الحب"، ليقاطعهما الفخرانى قائلا: "أنا أكيد مش هعزمكوا إلا أما يكون فيه إعجاب بيها من وقتها أما قلتلها بشبه عليكي لأنى كنت بشوفها في الكلية وما كناش أصدقاء".