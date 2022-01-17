نتفليكس تطرح الإعلان الدعائي لوثائقي نيمار.. “الفوضى المثالية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت منصة Netflix – نتفليكس الإعلان الدعائي الأول لسلسلة وثائقية جديدة عن لاعب كرة القدم نيمار، المكونة من ثلاثة أجزاء بعنوان The Perfect Chaos – “الفوضى المثالية”، والمقرر عرضها في وقت لاحق من شهر يناير الحالي.

وسيأخذ العرض المشاهدين في رحلة حول حياة البرازيلي نيمار من أحلام طفولته والبداية مع فريق سانتوس، والانتقال إلى برشلونة ثم باريس، بالإضافة إلى عرض حياته خارج الملعب.

وحقق الإعلان الدعائي لسلسة The Perfect Chaos أكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من صدوره.