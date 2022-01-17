هدف دائم للشائعات.. شقيق عادل إمام ينفي تدهور الحالة الصحية للزعيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال اسم الفنان عادل إمام مادة دسمة لشائعات الوفاة والمرض التي باتت تستهدفه بين فترة وأخرى.

فخلال الساعات الماضية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تعرض الزعيم لعارض صحي استدعى نقله إلى المستشفى؛ وهو ما نفاه شقيقه، المنتج الفني عصام إمام، مؤكّدًا أن حالة عادل إمام الصحية جيدة.

وقال عصام إمام فى تصريحات لـ”et بالعربى”: “حالة عادل إمام الصحية جيدة والأخبار المنتشرة عن تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى غير صحيحة”.

ولفت شقيق الزعيم عادل إمام إلى أنه لا يعاني من أي مرض، كما أشار إلى أنه متواجد في منزله، طالبًا من الجميع تحري الدقة في الأخبار قبل نشرها.