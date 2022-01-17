نجوم الفن يحتفلون بذكرى أول عيد ميلاد لـ دلال عبد العزيز بعد رحيلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعية، بذكرى عيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز الأول بعد رحيلها متأثرة بفيروس كورونا.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالدتها وعلّقت قائلةً: “الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخليني مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم وأحن أم في الدنيا ربنا يجمعنا بيكي انت وبابي علي خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زي ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس… عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي”.

كذلك ايمي سمير غانم نشرت صورة لها ولشقيقتها دنيا مع والدتهما الراحلة وقالت: “كل سنه وانتي طيبه يا مامي يا احلي ذكري في حياتي ، يارب في الجنه و نعيمها و اشوفك هناك انتي و بابي حبيبي يارب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا “.

من جانبه استذكر الفنان أكرم حسني الفنانة دلال عبد العزيز من خلال مشاركة صور لهما عبر خاصية القصص القصيرة في “إنستغرام” وعلق قائلًا: “أستاذة الواجب والحنية والجدعنة عيدك في الجنة أحلى”.

وأيضًا نشر الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز وعلّق عليها قائلًأ: “الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته”.