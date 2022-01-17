بعد تجريده من ألقابه العسكرية.. أسرار الأمير أندرو تخرج إلى العلن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف ضابط حماية ملكية سابق عن كومة من الحكايات الحميمة عن الابن الثاني للملكة “إليزابيث” في برنامج “Ghislaine، Prince Andrew and the Pedophile” على قناة ITV، حيث ادعى أن دوق يورك الأمير “أندرو” شديد التعلق بمجموعة دمى الدببة وأنه يجب وضعهم بطريقة معينة، وإذا عُبث بهم من قبل خادمات القصر أو أُعيد ترتيبهم فإنه يصرخ ويصيح.

عمل الشرطي الملكي السابق “بول بيغ” في قيادة الملوك والحماية المتخصصة بين عامي 1998 و 2004، وكان جزءاً من فرقة الحماية الملكية النخبة وكان بإمكانه الوصول إلى مقر إقامة دوق يورك الخاص.

لقد ادعى أن “أندرو” كان لديه سرير به 50 أو 60 لعبة محشوة وأن الخادمات تم إعطاؤهن صورة مغلفة بحيث يمكن إعادة كل دب بعناية إلى مكانه الأصلي. وكانت هناك بشكل أساسي بطاقة تحتوي على صورة كل هذه الدببة في مكانها. وسبب الصورة المرققة هو إعادة الدمى لترتيبهم الصحيح، وأنه إذا لم يتم إعادة هؤلاء الدببة إلى الترتيب الصحيح من قبل الخادمات، كان “أندرو” يصرخ ويصيح.

حتى عندما كان بالغاً يُقال إنه لا يزال مستمتعاً بألعابه. في عام 2019، تتذكر الكاتبة “إليزابيث داي” عند إجراء مقابلة مع دوق يورك أنه يبدو غريباً إلى حد ما أن يستمتع الرجل البالغ بلعبة محشوة.

فقد تعرفت الكاتبة “إليزابيث داي” إلى مجموعة دمى الدببة لـ”أندرو” الغريبة في عام 2019 في قصر باكنغهام. وكتبت: “قيل لي أن أنتظر في ممر حيث كان رفيقي الوحيد هو دبدوب كبير الحجم مضغوط في مقعد. عندما دخلت لمقابلة الأمير “أندرو”، سألته عن ذلك. ضحك وقال لي إنها كانت هدية زفاف من زوجته السابقة سارة فيرجسون.”