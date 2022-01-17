شيرين عبد الوهاب تكسر الأرقام القياسية.. “كلها غيرانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “كلها غيرانة” للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب رحلة نجاحها وتصدّرها قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدةً على موقع “يوتيوب”.

وحققت الأغنية أكثر من 45 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط على صدورها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “كلها غيرانة” من كلمات محمد مصطفى، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي، وطرحتها شيرين من ألبومها الجديد والمرتقب صدوره في الأسابيع المقبلة.

وكانت أغنية “كلها غيرانة” قد تصدّرت الترند الأوّل عبر موقع “يوتيوب” في مصر والسعودية والإمارات والكويت وعدد من البلدان العربية والأجنبية، إذ تركت الأغنية أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها.