أحمد فهمي يُشيد بمسلسل "أنا وهي".. وهنا الزاهد تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشاد الفنان أحمد فهمي بمسلسل "أنا وهي"، بطولة زوجته الفنانة هنا الزاهد، والمعروض حاليا على شبكة قنوات CBC.

وكتب أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "مسلسل أنا وهي حلو أوي".

ومن جانبها ردت الفنانة هنا الزاهد على تعليق زوجها بأنه يحتل دائما المركز الأول في دعمها.

مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي.

مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، العمل يُعرض على "Cbc".