فيفي عبده تدعو لدولة الإمارات بعد حادث انفجار وقع في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة فيفي عبده لدولة الإمارات العربية بعد انفجار وقع في إمارة أبو ظبي، اليوم الاثنين.

ونشرت فيفي صورة علم دولة الإمارات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يحفظ دولة الإمارات وقادتها وشعبها من كل شر".

وأكدت شرطة أبوظبي الاثنين اندلاع حريق ما أدى إلى انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، كما أعلنت وقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.